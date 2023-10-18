Сотни людей погибли при взрыве в христианской больнице Газы, Израиль и Палестина обвиняют друг друга

Армия обороны Израиля сообщила, что по их данным, больница Аль-Ахли была разрушена в результате взрыва ракеты, выпущенной группировкой «Исламский джихад».

Представители Газы уже обвинили в нанесении авиаудара израильских военных и сообщили о гибели по меньшей мере 500 человек.

По словам британско-палестинского хирурга, профессора Гассана Абу Ситта, он оперировал в больнице, когда произошел воздушный удар. Он говорит, что часть больницы загорелась.

Больница Аль-Ахли находится под патронажем Епископальной церкви Иерусалима и Ближнего Востока (входит в Англиканское сообщество церквей).

По его словам, на фотографиях из Аль-Ахли (Би-би-си пока не может подтвердить их подлинность) видны сцены хаоса: окровавленных и искалеченных раненых выносят на носилках в темноте. На заваленной обломками улице снаружи можно увидеть тела и разбитые автомобили.

Ближневосточный корреспондент Би-би-си Том Бэйтман сообщает со ссылкой на местных жителей, что на территории больницы укрывались сотни вынужденных переселенцев.

На видео, снятом, как утверждается, из населенного пункта Нетив Ха-Асара у северной границы сектора Газа, виден залп из многих ракет с правой стороны (то есть, откуда-то из тех частей Газы, что ближе к морю) влево, в направлении южных районов Израиля. Через несколько секунд после того, как огненные хвосты ракет исчезают в небе, внизу, примерно под траекторией ракет раздается мощный взрыв.

Позже во вторник военный корреспондент израильской газеты Times of Israel опубликовал видео с камеры наблюдения, которое, по его мысли, должно подтверждать заявление израильской армии о том, что в больницу Аль-Ахли попала ракета, запущенная из Газы.

«Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показывает, что террористы совершили ракетный залп в секторе Газа, ракеты пролетали в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара по больнице, — сказано в заявлении израильских военных. — Разведданные из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что именно „Исламский джихад“ несет ответственность за неудачный ракетный запуск, поразившей больницу в секторе Газа».

Многотысячные демонстрации прошли в Турции и Ливане возле посольств Израиля и США. В Анкаре полиция разгоняла протестующих водометами, в Бейруте - слезоточивым газом.

После взрыва в больнице Аль-Ахли во многих странах региона, а также в Европе, начались уличные манифестации сторонников Палестины.

«Из прошлых конфликтов с террористами в Газе мы знаем, что в среднем около 33% ракет, которыми они стреляют по нам, не достигают цели и приземляются в Газе», — сказал Би-би-си советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вина во взрыве в больнице Аль-Ахли лежит на «варварах-терористах».

Кроме того, Армия обороны Израиля опубликовала схему, на которой, как утверждается, изображена зафиксированная радаром траектория ракет, запущенных из Газы. Больница Аль-Ахли, согласно схеме, находится под траекторией или чуть в стороне от нее.

В Тунисе протестующие собрались у посольств Франции и Великобритании и скандировали «смерть Франции!» и «смерть Британии!». Посольство США в этой стране закрылось для публики на прошлой неделе, когда началась война в Израиле.

Манифестации разного масштаба прошли и во многих европейских городах.

Саммит в Иордании с участием Байдена отменен

Иордания вечером объявила об отмене четырехстороннего саммита с участием президента США Джо Байдена. До того от участия в саммите уже отказался глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.

«Теперь нет смысла говорить о чем-либо, кроме прекращения войны», — сказал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, объявляя об отмене саммита.

Кроме Байдена и Аббаса, в саммите в четверг должны были принять участие президент Египта и король Иордании.

Как передает корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Барбара Плетт-Ашер, произошедшее в больнице - наихудший из всех возможных сценариев для американского президента, который направляется в Израиль с визитом.