Сотни человек эвакуированы в Германии из-за наводнений

Несколько дней проливных дождей в рождественские дни привели к масштабным наводнениям в нескольких регионах Германии. Кое-где даже потребовалось провести массовую эвакуацию людей. Так, из деревни Виндехаузен в земле Тюрингия были эвакуированы около 400 из почти 500 местных жителей из-за разлившейся реки Зорге, передает агентство dpa во вторник, 27 декабря. Въезд в деревню был закрыт, чтобы любопытные туристы не мешали работе экстренных служб.

Подобные примеры есть и в других регионах. Так, в Саксонии-Анхальт, где переполнилось водохранилище на реке Хельма, были эвакуированы около 180 жителей близлежащей деревни Тюрунген. А в городе Ринтельн в земле Нижняя Саксония были вынуждены покинуть свои дома более 100 жителей домов по улице, прилегающей к разлившейся реке Везер. Пожарные преградили путь воде дамбами из мешков с песком и откачивают воду из затопленных подвалов.