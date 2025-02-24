2025.02.24 07:25

Состояние папы Римского остается критическим, сообщил Ватикан

 
BBC Russian
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
ФОТО: Gregorio Borgia | AP / Scanpix

Папа Франциск по-прежнему находится в критическом состоянии, но „никаких новых респираторных кризов не наблюдается“, говорится в заявлении Ватикана, распространенном в воскресенье.

88-летний понтифик по-прежнему получает кислородную терапию и проходит процедуры переливания крови.

При этом, добавили в Ватикане, „некоторые анализы крови показывают легкую почечную недостаточность, которая находится под контролем“.

Папа был госпитализирован в римскую больницу „Агостино Джемелли“ 14 февраля после того, как в течение нескольких дней испытывал трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, а затем диагностировали двустороннюю пневмонию.

В субботу Ватикан сообщил, что у понтифика случился „затяжной астмоподобный респираторный кризис“, и он находится в критическом состоянии.

Папе Римскому были сделаны переливания крови из-за низкого уровня тромбоцитов, связанного с анемией.

В пятницу лечащие врачи понтифика заявили, что угрозы для его жизни нет, но он „не вне опасности“.

Серджио Альфьери, глава команды лечащих врачей понтифика, на пресс-конференции в пятницу так прокомментировал его состояние: „Он вне опасности? Нет. Но если задаться вопросом „грозит ли ему смерть“, то ответ будет „нет““.

По словам Альфьери, до того, как Франциска доставили в больницу, он переболел сезонным гриппом, а также страдал от усталости „в связи с его сложными обязанностями“.

Папа особенно подвержен легочным инфекциям, так как в зрелом возрасте у него развился плеврит, а в 21 год ему удалили часть одного из легких.

За 12 лет пребывания на посту главы Римско-католической церкви понтифик несколько раз попадал в больницу, в том числе в марте 2023 года, когда он провел три ночи в клинике с бронхитом.

Ранее в воскресенье папа Римский попросил католиков молиться за него после того, как он уже вторую неделю подряд не смог лично прочитать традиционную проповедь.

В заявлении Ватикана говорится, что в воскресенье утром понтифик принял участие в мессе для медицинского персонала, который ухаживает за ним в больнице.

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