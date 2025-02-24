Состояние папы Римского остается критическим, сообщил Ватикан

В пятницу лечащие врачи понтифика заявили, что угрозы для его жизни нет, но он „не вне опасности“.

В субботу Ватикан сообщил, что у понтифика случился „затяжной астмоподобный респираторный кризис“, и он находится в критическом состоянии.

Папа был госпитализирован в римскую больницу „Агостино Джемелли“ 14 февраля после того, как в течение нескольких дней испытывал трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, а затем диагностировали двустороннюю пневмонию.

При этом, добавили в Ватикане, „некоторые анализы крови показывают легкую почечную недостаточность, которая находится под контролем“.

Серджио Альфьери, глава команды лечащих врачей понтифика, на пресс-конференции в пятницу так прокомментировал его состояние: „Он вне опасности? Нет. Но если задаться вопросом „грозит ли ему смерть“, то ответ будет „нет““.

По словам Альфьери, до того, как Франциска доставили в больницу, он переболел сезонным гриппом, а также страдал от усталости „в связи с его сложными обязанностями“.

Папа особенно подвержен легочным инфекциям, так как в зрелом возрасте у него развился плеврит, а в 21 год ему удалили часть одного из легких.