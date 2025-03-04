Соратник Трампа: Соглашение с Украиной будет подписано

В свою очередь, Андрей Ермак подтвердил факт переговоров с Фицпатриком. „Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств“, - написал глава офиса президента в соцсетях.

Трамп пообещал рассказать о возможности возобновления сделки 4 марта

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил американским журналистам, что не считает, что подписание соглашения по обеспечению доступа его страны к редкоземельным металлам Украины „мертво“. Он пообещал рассказать об этом подробнее в своей речи на следующий день. Тем самым он не подтвердил прозвучавшее днем ранее заявление министра финансов США Скотта Бессента в интервью CBS News, что соглашение по редкоземельным металлам с Украиной в настоящее время „не находится на столе переговоров“.