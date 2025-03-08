SOHR: Власти Сирии за двое суток убили сотни мирных жителей

Сирийские силы безопасности и их союзники с 6 марта убили 311 мирных жителей, принадлежащих к алавитскому меньшинству страны в ходе столкновений властей с боевиками, лояльными бывшему правительству Башара Асада. Об этом сообщил в субботу, 8 марта, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Насилие со стороны действующих властей было вызвано атаками, совершенными сторонниками свергнутого режима Асада, отметили агентство AFP и канал France 24.
После того как в декабре 2024 года исламистские силы во главе с группировкой „Хайят Тахрир аш-Шам“ (ХTШ) свергли Асада в ходе молниеносного наступления и захватили власть в Сирии, они сталкиваются с регулярными ожесточенными нападениями со стороны членов алавитского меньшинства клана Асадов. 6 марта новые сирийские власти начали крупную контроперацию в средиземноморском центре базирования этой этнической группы.
Как указал SOHR, мирные жители были убиты в результате „казней“, совершенных сотрудниками служб безопасности или проправительственными бойцами и сопровождавшихся „разграблением домов и имущества“. „Подавляющее большинство жертв были казнены без суда и следствия элементами, связанными с министерствами обороны и внутренних дел“, - заявили наблюдатели, уточнив, что среди погибших были женщины и дети. Общее число жертв достигло 524 человека, включая 93 сотрудника сил безопасности нового правительства и 120 бойцов, поддерживающих Асада, говорится в сообщении.
Временный президент Сирии призвал повстанцев сложить оружие
Сирийское госинформагенство SANA сообщило утром 8 марта, что „остатки свергнутого режима Асада“ начали атаку на национальную больницу в прибрежном городе Латакия, добавив, что „силы общей безопасности отражают атаку“.
В своем обращении в тот же день временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев „сложить оружие и сдаться, пока не стало слишком поздно“. „Вы напали на всех сирийцев и совершили непростительную ошибку. Ответный удар последовал, и вы не смогли ему противостоять“, - сказал он.
Новые власти Сирии начали операцию против сторонников Асада
Начатая операция „по восстановлению безопасности“ в городах, селениях и горах прибрежных сирийских провинций Латакия и Тартус „направлена против остатков ополченцев Асада и тех, кто их поддерживает“, заявил агентству SANA чиновник в сфере безопасности новых властей страны, призвав местных жителей „оставаться в своих домах“. В провинции Латакия, считающейся оплотом клана Асадов и месте проживания значительной части общины алавитов, а также в Тартусе и Хомсе объявлен комендантский час. В Латакию и Тартус отправлены дополнительные силы из Дамаска и других провинций, сообщило министерство обороны.
6 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками Асада и сотрудниками сил безопасности нового правительства. Агентство AFP со ссылкой на сотрудника сил безопасности в Латакии пишет о „хорошо спланированной и преднамеренной атаке нескольких групп из остатков ополчения Асада“, которые атаковали позиции и контрольно-пропускные пункты новых властей.