SOHR: Власти Сирии за двое суток убили сотни мирных жителей

В своем обращении в тот же день временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев „сложить оружие и сдаться, пока не стало слишком поздно“. „Вы напали на всех сирийцев и совершили непростительную ошибку. Ответный удар последовал, и вы не смогли ему противостоять“, - сказал он.

Начатая операция „по восстановлению безопасности“ в городах, селениях и горах прибрежных сирийских провинций Латакия и Тартус „направлена против остатков ополченцев Асада и тех, кто их поддерживает“, заявил агентству SANA чиновник в сфере безопасности новых властей страны, призвав местных жителей „оставаться в своих домах“. В провинции Латакия, считающейся оплотом клана Асадов и месте проживания значительной части общины алавитов, а также в Тартусе и Хомсе объявлен комендантский час. В Латакию и Тартус отправлены дополнительные силы из Дамаска и других провинций, сообщило министерство обороны.