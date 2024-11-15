"Снова сделает Америку здоровой". Трамп выдвинул ковид-скептика Кеннеди на пост министра здравоохранения

В книге „Злодеи вакцин“ 2016 года Кеннеди обвинял фармацевтические компании в том, что они скрывают опасность прививок. Кеннеди активно выступал против вакцинации от ковида и утверждал, что прививки от коронавируса привели более чем к полутора тысячам смертей.

Роберт Ф. Кеннеди-младший - представитель из одной из самых известных политических династий в истории США. 70-летний Роберт - племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, который был убит в 1963 году. Его отец, бывший генеральный прокурор Роберт Ф. Кеннеди, также был убит пять лет спустя. В момент убийства он участвовал в предвыборной кампании демократов. Роберт Ф. Кеннеди-младший также является племянником Теда Кеннеди, который был сенатором США с 1962 года до своей смерти в 2009 году.