Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины?

Отличие от Байдена: Трамп хочет переговоров Украины и РФ уже сейчас

Команда Трампа еще перед официальным началом работы новой администрации в Вашингтоне действительно дала понять, что будет активно работать над тем, чтобы начать переговорный процесс как можно скорее. Будущий госсекретарь в команде Трампа Марко Рубио, выступая на днях в Сенате США, заявил: „Важно, чтобы все были реалистами. Должны быть уступки - со стороны Российской Федерации, но также и со стороны украинцев... Также важно, чтобы был определенный баланс с обеих сторон“. По его мнению, конфликт между Украиной и Россией относится к таким, что имеют „историческую основу“ и „потребуют много жесткой дипломатии и тяжелой работы“. „Тем не менее, это должно происходить, этот конфликт должен прекратиться“, - сказал Рубио.



Стремление начать переговоры как можно скорее - это пока главное изменение курса США, которое прослеживается по сравнению с линией администрации Джо Байдена, убежден Доминик Толксдорф, научный сотрудник Германского общества внешней политики (DGAP) и эксперт по политике США и трансатлантических отношений. „(В администрации Байдена. - Ред.) никогда четко не говорили, когда должны начаться переговоры, зато всегда подчеркивали, что надо поставить Украину в сильную позицию для мирных переговоров, что, конечно, абсолютно правильно и является также позицией европейцев“, - отмечает эксперт. Впрочем, и в том, что Трамп настаивает на начале переговоров, Толксдорф также не видит „ничего негативного“, но подчеркивает: все зависит от их условий. „К тому же, конечно, это не означает, что удастся достичь приемлемого для всех результата, который прекратит войну и будет одновременно выгодным для Украины“, - отмечает эксперт.