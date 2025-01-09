СМИ: Зеленский принял решение идти на второй срок

В противном же случае экс-главкому ВСУ грозит уголовное преследование, например, по делу о сдаче Херсона российским войскам в 2022 году, утверждает „Телеграф“, со ссылкой на неназванные источники в политических кругах.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно говорит о невозможности проведения выборов во время войны. „Никто в мире не требовал и не требует выборов в Украине (…) Сначала Украина нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы“, - заявил он в ноябре, представляя в Верховной раде свой план „стойкости Украины“. Тем не менее, по сведениям „Телеграфа“, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте и непонимание, как организовать избирательный процесс, разные политические силы в Украине „проводит постоянные консультации относительно предстоящих выборов“.