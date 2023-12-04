СМИ: Зеленский общается с некоторыми командующими в обход Залужного

Источник из близкого окружения Залужного: "Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное - мешает командовать всей армией".
Отмечается, что Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими различных родов войск, которое происходит в обход Залужного.
Например, с командующими Сухопутных войск Александром Сырским или Воздушных сил Николаем Олещуком.
Прямой контакт с командующими ускоряет работу для президента, но дестабилизирует работу главкома ВСУ, который узнает часть информации от своих формальных подчиненных разве что на ставках, если узнает вообще.
Другим примером политического поведения Зеленского стала громкая медийная история о чистке среди областных военкоматов. После расследования "Украинской правды" относительно неслыханного обогащения на войне одесского военкома, президент потребовал уволить всех руководителей областных центров комплектации и проверить их состояние.
"Руководитель ГБР Сухачев пришел летом на Ставку и начал докладывать, как классно уволили военкомов. И после него слово дали Залужному, который прям изысканно его мокнул: "Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации". А там резкое падение по всем областям", - рассказывает на условиях анонимности один из участников того заседания.
То есть то, что с политической точки зрения выглядело быстрым и решительным выполнением запроса общества на справедливость, на самом деле имело сложные последствия с точки зрения военной.