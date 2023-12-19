СМИ: В НАТО обсуждают последствия гипотетической победы России

Возникший тупик вокруг дальнейшей финансовой и военной помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, во что они отказывались верить с первых дней российского вторжения: что будет если Россия Путина сможет победить. Об этом во вторник, 19 декабря, пишет агентство Bloomberg. Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские политики начали "спокойно рассматривать" последствия провала Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает издание, ссылаясь на источники, знакомые с внутренними обсуждениями.

По их словам, волновые последствия победы России в Украине будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США могут поставить под сомнение надежность обещаний Вашингтона по обороне. В странах Балтии чиновники уже призывают общественность быть готовой к следующей войне, поскольку российские вооруженные силы не будут разгромлены в Украине. Дискуссия перешла от вопроса что было бы, "если бы" Россия напала, к конкретной подготовке к тому, что до недавнего времени казалось немыслимым. Несмотря на публичные заверения президента США Джо Байдена, вопросы о том, будут ли США и другие союзники на самом деле подвергать риску свои войска, защищая малые страны, которые когда-то были частью Советского Союза, растут.