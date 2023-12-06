СМИ: в Московской области нашли тело бывшего украинского депутата Ильи Кивы

 
bbcrussian.com
Ukrainoje išaiškinta bankų klientus apiplėšinėjusių sukčių grupuotė (SBU nuotr.)
Ukrainoje išaiškinta bankų klientus apiplėšinėjusių sukčių grupuotė (SBU nuotr.)

Тело, предположительно, экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы найдено в подмосковной деревне Супонево в Одинцовском районе, сообщает государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Ранее в среду о том, что Кива найдет мертвым в Подмосковье, сообщал телеканал РЕН ТВ, которые специализируется в том числе на новостях о криминале.

Кива покинул Украину в 2022 году. В середине ноября этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Бывшего депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" обвиняли по статьям о государственной измене, разжигании вражды, призывах к захвату власти и к агрессивной войне, публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима.

Было известно, что Кива находится на территории России. Он был объявлен в международный розыск.

До вступления в "Оппозиционную платформу" Кива был коммунистом, затем выдвигался в президенты от Социалистической партии. В 2014-2015 годах он участвовал в силовой операции в Донецкой и Луганской областях, высказывался за насильную украинизацию Донбасса.

Кива руководил одним из региональных отделений «Правого сектора» (запрещен в России как экстремистская организация), был советником экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Незадолго до российского вторжения Кива покинул Украину, а после его начала выразил поддержку действиям Москвы.

Источник Украинской службы Би-би-си заявил, что гибель Кивы — "спецоперация СБУ", он якобы был убит из стрелкового оружия.

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