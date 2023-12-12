СМИ: В ЕС смягчили проект 12-го пакета санкций против РФ

Страны ЕС близки к соглашению по 12-му пакету санкций в отношении России, который планируется ввести за продолжение агрессии против Украины, сообщило в понедельник, 11 декабря, агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. По их данным, несколько запланированных штрафных мер предлагается смягчить.

В частности, из проекта исчез запрет на продажу подержанных танкеров компаниям из России или других стран, которые могут использовать их для обхода потолка цен на российскую нефть. Один из источников Reuters сообщил, что средиземноморские страны ЕС с крупными судоходными компаниями обеспокоены тем, что эти меры могут поставить их в невыгодное конкурентное положение. В новой версии документа судоходным компаниям теперь нужно лишь "отчитываться" о таких продажах.

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