СМИ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по РФ

Украина впервые нанесла по территории России удар с использованием американских ракет ATACMS. Об этом пишут во вторник, 19 ноября, онлайн-издание „РБК-Украина“ со ссылкой на неназванный источник в Силах обороны Украины, а также главный редактор украинского онлайн-издания „Цензор.нет“ Юрий Бутусов - тоже со ссылкой на источники.

В публикации „РБК-Украина“ уточняется, что поражен был военный объект в районе города Карачев в Брянской области. Этот город расположен в 130 км от украинской границы.