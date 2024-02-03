СМИ: Украина проинформировала США о планах уволить Залужного

Власти Украины проинформировали Вашингтон о планах уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщило в ночь на субботу, 3 февраля, агентство Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента США. "В Белом доме сообщили, что это дело Украины - принимать суверенные решения по должностным лицам", - сказал один из источников. Администрация президента Джо Байдена не делала официального заявления по этому вопросу. Первой об этом сообщила газета The Washington Post.

Между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским существуют разногласия по поводу дальнейшей стратегии ведения войны, а также по ряду других вопросов, отмечает Reuters. Кроме того, увольнение Залужного может стать следствием неудачного украинского контрнаступления летом-осенью прошлого года, в ходе которого ВСУ не удалось вернуть значительную часть захваченных Россией территорий.