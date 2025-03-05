2025.03.05 16:03

СМИ: Трамп настаивает на "большей и лучшей сделке" с Киевом

 
Екатерина Венкина
ru.DELFI.lt
Trumpas: „niekas nė nėra girdėjęs“ apie Lesotą
Trumpas: „niekas nė nėra girdėjęs“ apie Lesotą
ФОТО: Alex Brandon | Scanpix

Президент США Дональд Трамп настаивает на „большей и лучшей сделке“ по минеральным ресурсам с Украиной. Об этом во вторник, 4 марта, сообщила новостная служба телекомпании CBS со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров. По ее данным, параметры договоренностей могут измениться, а сам переговорный процесс не завершен.

Представители администрации Трампа сказали CBS News, что по состоянию на середину дня 4 марта подписание сделки президентом и его советниками не планировалось.

Выступая перед обеими палатами Конгресса США вечером 4 марта глава Белого дома сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прислал ему письмо ранее в тот же день, в котором предложил подписать сделку „в любое удобное для него (Трампа. - Ред.) время“.

Зеленский заявил о стремлении к новым переговорам с Трампом

Днем 4 марта Владимир Зеленский заявил, что готов вернуться за стол переговоров с Дональдом Трампом, и выдвинул собственный план перемирия в Украине. „Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира“, - написал Зеленский.

Он в очередной раз поблагодарил США и лично Трампа за помощь Украине и признал, что переговоры 28 февраля в Белом доме „прошли не так, как предполагалось“. „Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными“, - указал Зеленский.

„Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно“, - резюмировал политик.

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