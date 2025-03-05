СМИ: Трамп настаивает на "большей и лучшей сделке" с Киевом

Представители администрации Трампа сказали CBS News, что по состоянию на середину дня 4 марта подписание сделки президентом и его советниками не планировалось.

Выступая перед обеими палатами Конгресса США вечером 4 марта глава Белого дома сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прислал ему письмо ранее в тот же день, в котором предложил подписать сделку „в любое удобное для него (Трампа. - Ред.) время“.

Зеленский заявил о стремлении к новым переговорам с Трампом