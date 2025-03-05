СМИ: Трамп настаивает на "большей и лучшей сделке" с Киевом

Представители администрации Трампа сказали CBS News, что по состоянию на середину дня 4 марта подписание сделки президентом и его советниками не планировалось.
Выступая перед обеими палатами Конгресса США вечером 4 марта глава Белого дома сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прислал ему письмо ранее в тот же день, в котором предложил подписать сделку „в любое удобное для него (Трампа. - Ред.) время“.
Зеленский заявил о стремлении к новым переговорам с Трампом
Днем 4 марта Владимир Зеленский заявил, что готов вернуться за стол переговоров с Дональдом Трампом, и выдвинул собственный план перемирия в Украине. „Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира“, - написал Зеленский.
Он в очередной раз поблагодарил США и лично Трампа за помощь Украине и признал, что переговоры 28 февраля в Белом доме „прошли не так, как предполагалось“. „Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными“, - указал Зеленский.
„Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно“, - резюмировал политик.