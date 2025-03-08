СМИ: Трамп может вывести американские войска из Германии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передислокации американских войск в Европе и вывода контингента из Германии. Войска США численностью около 35 тысяч человек могут быть переброшены в Венгрию, написало в пятницу, 7 марта, издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники газеты, близкие к администрации президента США, отметили, что американский президент все больше разочаровывается из-за того, что европейцы настаивают на продолжении обороны Украины от российской военной агрессии, в то время как он сам стремится заключить мирное соглашение. „Трамп зол на то, что они, по всей видимости, подталкивают к войне“, - указал один из них.