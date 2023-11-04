СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом мирные переговоры с РФ

Представители США и ЕС начали обсуждать с правительством Украины, что могут включать возможные мирные переговоры с Россией, которые положили бы конец войне. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщила американская телекомпания NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.

По их данным, дискуссии в общих чертах шли о том, от чего Украине пришлось бы отказаться, чтобы достичь мирного соглашения. В свою очередь НАТО могла бы предложить Украине "некоторые гарантии безопасности", которые удержали бы Россию от нового военного вторжения. Часть этих переговоров, содержащих весьма "деликатные" темы, прошла во время октябрьской встречи Контактной группы по Украине, в которую входит более 50 стран, утверждает NBC.

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