СМИ: среди россиян, против которых требует снять санкции Венгрия, — Авен и Фридман

В список россиян, с которых Венгрия требует снять европейские санкции в обмен на согласие с будущими ограничениями против РФ, входят сооснователи „Альфа-банка“ Михаил Фридман и Петр Авен, у которого также есть латвийское гражданство. Об этом пишет „Система“, расследовательский проект „Радио Свобода“, со ссылкой на источники в Брюсселе и дипломатических кругах.