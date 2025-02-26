2025.02.26 16:34

СМИ: среди россиян, против которых требует снять санкции Венгрия, — Авен и Фридман

 
rus.DELFI.lv
Michailas Fridmanas
Michailas Fridmanas
ФОТО: POOL | Reuters / Scanpix

В список россиян, с которых Венгрия требует снять европейские санкции в обмен на согласие с будущими ограничениями против РФ, входят сооснователи „Альфа-банка“ Михаил Фридман и Петр Авен, у которого также есть латвийское гражданство. Об этом пишет „Система“, расследовательский проект „Радио Свобода“, со ссылкой на источники в Брюсселе и дипломатических кругах.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Венгрия грозится наложить вето на продление санкций ЕС против России, если из черного списка не исключат восьмерых человек. Их имена в публикации названы не были.

По данным источников „Системы“, в число „венгерских протеже“ входят:

  • сооснователи „Альфа-банка“, миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман;

  • миллиардер Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова;

  • совладелец холдинга „Уралхим“, миллиардер Дмитрий Мазепин;

  • совладелец производителя удобрений „Акрон“, миллиардер Вячеслав Моше Кантор;

  • нефтяной магнат, мультимиллионер Муса Бажаев;

  • министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

„Система“ отправила запросы о комментарии всем этим людям, а также министерству иностранных дел Венгрии, но не получила ответов.

Как напоминает „Медуза“, санкции ЕС, введенные после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, продлеваются каждые полгода. Для этого необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза. Венгрия неоднократно выдвигала дополнительные условия или требовала уступок со стороны Брюсселя, но в итоге так и не воспользовалась правом вето.

Еще в 2022 году Будапешт просил исключить из санкционных списков Авена и Усманова, не не преуспел. Некоторые российские предприниматели, попавшие под европейские ограничения, оспаривают это решение в судах.

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