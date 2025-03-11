СМИ: спецпосланник Трампа встретится с Путиным в Москве

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует на этой неделе посетить Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентства Bloomberg и Reuters во вторник, 11 марта.
Российский МИД не подтвердил и не опроверг сообщения о возможном визите Уиткоффа. „Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные, их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно“, - пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Визит приурочен к переговорам США и Украины
По данным Bloomberg, поездка Уиткоффа будет приурочена к встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, Киев будут представлять глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Прошлый визит Уиткоффа в Москву прошел 11 февраля. Во время него, как писали американские СМИ, спецпосланник Трампа также встречался с Путиным и в общей сложности общался с ним более трех часов.
Из России Уиткофф вылетел вместе с освобожденным гражданином США Марком Фогелем - 63-летним школьным учителем, которого в России осудили по обвинению в контрабанде наркотиков. Роль Уиткоффа выходит за рамки миссии по освобождению осужденного американца и заключается в содействии началу мирного процесса РФ и Украины, утверждала газета The New York Times.