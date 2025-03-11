СМИ: спецпосланник Трампа встретится с Путиным в Москве

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует на этой неделе посетить Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентства Bloomberg и Reuters во вторник, 11 марта.

Российский МИД не подтвердил и не опроверг сообщения о возможном визите Уиткоффа. „Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные, их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно“, - пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Визит приурочен к переговорам США и Украины