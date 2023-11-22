СМИ: скифское золото вернется в Украину

Документ подписали в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев и исполняющий обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фред Вирмен.

Музейные предметы включают коллекции Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

С 2014 года они экспонировались на выставке "Крым – золотой остров в Черном море" в Нидерландах.