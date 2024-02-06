СМИ: Швеция прекратит расследовать взрывы "Северных потоков"

Шведская прокуратура намерена в ближайшее время прекратить расследование диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море. Как сообщают во вторник, 6 февраля, немецкие СМИ Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и Die Zeit, возглавляющий расследование прокурор Матс Люнгквист, по всей видимости, хочет прекратить разбирательство. Возможно, шведские правоохранительные органы не смогли установить конкретных подозреваемых в своей стране.

Как заявили в шведской прокуратуре, официально о решении будет объявлено, вероятно, в среду. При этом оно затронет только следствие в самой Швеции - расследования, проводимые властями Германии и Дании, будут продолжены. Более того, по мнению немецких СМИ, Берлин может только выиграть от такого шага Стокгольма, поскольку шведы смогут передать собранные по делу материалы немецким правоохранителям.

Взрывы на "Северных потоках"