СМИ: СБУ взорвала еще один поезд в РФ

По словам источника "Украинской правды", этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северомуйском тоннеле.

Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост". Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства, отмечает собеседник УП.