СМИ: СБУ взорвала еще один поезд в РФ

По словам источника "Украинской правды", этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.
Первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северомуйском тоннеле.
Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост". Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства, отмечает собеседник УП.
Как пишут российские телеграмм-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пожар приехал даже пожарный поезд.