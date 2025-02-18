СМИ: Россия предложила Трампу нефть и доступ в Арктику

Россия полагает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, Кремль заинтересован в совместных с США проектах в Арктике . Об этом заявил перед началом двусторонних переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет во вторник, 18 февраля, ряд российских СМИ и информагенств.

Дмитриев - один из трех делегатов, выбранных президентов РФ Владимиром Путиным для встречи с американской делегацией в Эр-Рияде. По его словам, в Москве считают важным возобновление экономического сотрудничества с США. „Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?“ - сказал глава РФПИ, добавив, что у крупных нефтяных американских компаний в РФ был „очень успешный бизнес“.