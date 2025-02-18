СМИ: Россия предложила Трампу нефть и доступ в Арктику

Россия полагает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, Кремль заинтересован в совместных с США проектах в Арктике. Об этом заявил перед началом двусторонних переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет во вторник, 18 февраля, ряд российских СМИ и информагенств.
Дмитриев - один из трех делегатов, выбранных президентов РФ Владимиром Путиным для встречи с американской делегацией в Эр-Рияде. По его словам, в Москве считают важным возобновление экономического сотрудничества с США. „Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?“ - сказал глава РФПИ, добавив, что у крупных нефтяных американских компаний в РФ был „очень успешный бизнес“.
По утверждению Дмитриева, американские компании потеряли около 300 миллиардов евро от введенных против России санкций, а администрация прежнего президента США Джо Байдена „давала очень много неправильных посылов“ о состоянии российской экономики.
МТ: до войны добычей нефти в РФ занималась только одна компания из США
Как отмечает издание The Moscow Times (МТ), до полномасштабного вторжения в Украину лишь одна крупная американская компания занималась добычей нефти в РФ: Exxon Mobil, которой принадлежит 30 процентов доли в проекте „Сахалин-1“. После введения санкций компания объявила о выходе из проекта, но продать долю так и не смогла, поскольку Кремль дважды продлевал сроки - в последний раз до конца 2026 года, пишет МТ.
После начала войны против Украины в 2022 году об уходе с российского рынка объявили еще несколько крупных американских нефтесервисных компаний - Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Именно с их помощью РФ удалось восстановить добычу нефти после обвала производства в последние годы существования СССР. Путин требовал, чтобы к 2025 году доля собственных технологий бурения и разведки углеводородов достигла 80 процентов, напоминает МТ. Однако более половины такого оборудования по-прежнему поставляется в РФ из „недружественных“ стран.
РФ и США провели переговоры в Эр-Рияде
Помимо Кирилла Дмитриева, Россию в Саудовской Аравии 18 февраля представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Дмитриев назвал переговоры „позитивными“, передает РИА Новости. От США во встрече приняли участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Украина, а также европейские страны в переговорах не участвовали.
В Белом доме сочли „близоруким“ отказ Зеленского от сделки
Накануне в администрации США подвергли критике отказ Киева заключить сделку по природным ресурсам, предложенную президентом США. Вашингтон считает „близоруким“ решение президента Украины Владимира Зеленского, отклонившего предложение Трампа, сообщило агентство AP со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.
Ранее канал NBC News сообщил, что в составленной сделке администрация Трампа предложила Киеву передать Вашингтону права на 50 процентов залежей редкоземельных металлов в Украине, дав при этом понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с РФ о прекращении развязанной Москвой войны. Один из бывших украинских высокопоставленных чиновников назвал договор „колониальным соглашением“.