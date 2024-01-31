СМИ рассказали детали о попытке Зеленского уволить Залужного

Депутат украинского парламента, знакомый с планами украинского руководства, подтвердил эту информацию, добавив, что Зеленский и Залужный встретились вечером 29 января, но никакого решения принято не было - одним из препятствий, по его словам, стало отсутствие кандидатуры для немедленной замены Залужного на посту главкома.

Кандидатуры на замену Залужного

Британское издание The Economist пишет, что для замены Залужного рассматривались кандидатуры командующего сухопутными войсками ВСУ 58-летнего генерала Александра Сырского и главы украинской разведки (ГУР) 38-летнего Кирилла Буданова. Как отмечает издание, есть предположение, что Буданов отказался от должности главкома ВСУ "в последнюю минуту". При этом близкий коллега Буданова отметил, что тот не претендовал на пост Залужного, но при этом и не имел права отказаться от него.