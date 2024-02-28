СМИ: Приднестровье готовит обращение к России из-за "экономической блокады со стороны Молдовы"

Тирасполь обратится и в адрес ОБСЕ с призывом "повлиять на руководство в Кишиневе с целью возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса, а также обеспечить условия для цивилизованного урегулирования конфликта".

Это седьмой подобный съезд депутатов непризнанного сепаратистского региона. Молдавское издание NewsMaker пишет, что предыдущий съезд проходил в 2006 году. По итогу депутаты решили провести референдум о присоединении к России. Референдум прошел в том же году и 90 процентов его участников проголосовали за вхождение Приднестровья в состав России. Ни Молдова, ни другие государства не признали итоги этого референдума. Поэтому официально "вхождение в состав РФ" не состоялось.