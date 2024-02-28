СМИ: Приднестровье готовит обращение к России из-за "экономической блокады со стороны Молдовы"

"Съезд депутатов" утверждает, что Молдова "намеренно блокирует переговоры и уклоняется от политического диалога на уровне высшего руководства сторон. Кишинёв отказался от исполнения почти всех ранее достигнутых соглашений с Приднестровьем", - передает Информационное агентство "ИНФОТАГ".
"На Приднестровье оказывается социально-экономическое давление, что прямо противоречит европейским принципам и подходам в области защиты прав человека и свободной торговли. Молдова приняла закон о сепаратизме, создав предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья. Приднестровцы подвергаются дискриминации и произволу при пересечении границы Молдовы", - сказано в постановлении.
Участники съезда поддержали решение обратиться к Совету Федерации Государственной думы РФ с просьбой "принять меры по защите Приднестровья в условиях давления со стороны Кишинёва и с учетом того факта, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан".
Форум также обратился в адрес Генерального секретаря ООН "с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, пресечь нарушение Кишиневом прав и свобод жителей Левобережья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряжённости".
Тирасполь обратится и в адрес ОБСЕ с призывом "повлиять на руководство в Кишиневе с целью возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса, а также обеспечить условия для цивилизованного урегулирования конфликта".
Это седьмой подобный съезд депутатов непризнанного сепаратистского региона. Молдавское издание NewsMaker пишет, что предыдущий съезд проходил в 2006 году. По итогу депутаты решили провести референдум о присоединении к России. Референдум прошел в том же году и 90 процентов его участников проголосовали за вхождение Приднестровья в состав России. Ни Молдова, ни другие государства не признали итоги этого референдума. Поэтому официально "вхождение в состав РФ" не состоялось.
Приднестровье фактически не подконтрольно Кишиневу с 1992 года, и в течение двух десятилетий там находится около 1700 российских военных. В начале марта 2022 года власти Приднестровья призвали Молдову признать их независимость и подписать межгосударственный договор. События происходили на фоне подачи молдавским руководством заявки на вступление в ЕС.
Накануне съезда оппозиционный политик Левобережья Геннадий Чорба заявил, что предположительно местные депутаты могут использовать съезд для обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии непризнанной ПМР в состав РФ. Эту информацию, тем не менее, опровергли в Кишиневе, Киеве и Тирасполе. Ряд экспертов пока что считает