СМИ: При ударе Израиля по Дамаску убиты 4 гвардейца КСИР

Четыре члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли при ударе Израиля по Дамаску, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в региональном просирийском объединении в субботу, 20 января. Среди погибших, как утверждается, глава информационного подразделения КСИР в Сирии.

Иранское государственное информационное агентство Mehr пишет, что в результате удара по сирийской столице погибли начальник разведки КСИР, его заместитель и два других члена элитного военно-политического формирования Ирана. Иранские государственные СМИ возложили ответственность за атаку на Израиль.

Ракетный обстрел Дамаска

Ранее сирийское госагентство SANA передавало, что жилой дом в пригородном районе Дамаска Аль-Мезза "подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии". Оно не уточнило, есть ли пострадавшие. Местные СМИ писали, что утром 20 января в Дамаске были слышны взрывы.