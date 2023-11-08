СМИ: польский солдат случайно застрелил беженца на белорусской границе

Польский пограничник застрелил сирийского беженца вблизи границы с Беларусью. Он утверждает, что это произошло случайно.
Сообщив, что военная полиция проводит расследование, заместитель военного прокурора округа Белосток-Пулноц Радослав Вишенко заявил Польскому агентству печати (PAP), что "несчастный случай" произошел из-за того, что "солдат споткнулся".
Проситель убежища был доставлен в больницу города Хайнувка, расположенного на северо-востоке Польши недалеко от белорусской границы. Неподалеку было обнаружено тело еще одного мужчины — по некоторым данным, выходца из Сирии. Нет никаких признаков того, что эти два инцидента связаны между собой.
В понедельник неправительственная организация Grupa Granica, оказывающая помощь беженцам и мигрантам в Польше, заявила, что поддерживает 22-летнего сирийца в больнице, оказывая ему юридическую и психологическую помощь. Сообщается, что состояние сирийца стабильное, он ожидает операции, но ему грозит паралич.
По данным Grupa Granica, мужчина был ранен в спину после того, как вместе с группой других сирийцев пересек несколько километров границы Польши.
"Он услышал один единственный непонятный крик, раздавшийся сзади, за которым сразу же последовал выстрел, сваливший его на землю", — написала организация в Facebook. Как сообщается, после того как мужчина упал, он услышал еще три выстрела.
"В момент инцидента было светло, это случилось задолго до захода солнца, поэтому солдаты должны были их хорошо видеть", — пишет Grupa Granica.
Неизвестно, что случилось с другими членами группы, в которой он находился.
Прибывшие на место солдаты вызвали скорую помощь для мужчины, который теперь хочет обратиться за международной защитой в Польше.
По сообщению информагентства PAP, за неосторожное обращение с оружием и непреднамеренное причинение вреда здоровью другому человеку неназванному солдату грозит до трех лет лишения свободы, а в случае тяжелых ранений или смерти — до восьми лет.