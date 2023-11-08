СМИ: польский солдат случайно застрелил беженца на белорусской границе

Польский пограничник застрелил сирийского беженца вблизи границы с Беларусью. Он утверждает, что это произошло случайно.

Сообщив, что военная полиция проводит расследование, заместитель военного прокурора округа Белосток-Пулноц Радослав Вишенко заявил Польскому агентству печати (PAP), что "несчастный случай" произошел из-за того, что "солдат споткнулся".

Проситель убежища был доставлен в больницу города Хайнувка, расположенного на северо-востоке Польши недалеко от белорусской границы. Неподалеку было обнаружено тело еще одного мужчины — по некоторым данным, выходца из Сирии. Нет никаких признаков того, что эти два инцидента связаны между собой.

В понедельник неправительственная организация Grupa Granica, оказывающая помощь беженцам и мигрантам в Польше, заявила, что поддерживает 22-летнего сирийца в больнице, оказывая ему юридическую и психологическую помощь. Сообщается, что состояние сирийца стабильное, он ожидает операции, но ему грозит паралич.