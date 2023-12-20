СМИ: подавляющее большинство украинцев выступают против отставки Залужного

В общем, в то, что между президентом Владимиром Зеленским и Залужным могут быть определенные разногласия или трения, верят 43% украинцев. Впрочем, из них только 8% считают, что ситуация очень серьезная, а остальные 35% считают эти недоразумения не очень серьезными. Вообще не считают, что есть определенный конфликт - 39%, а 18% не смогли определиться со своим мнением.

Подавляющее большинство респондентов - 72% - негативно отнеслись бы к отставке Залужного. Лишь 2% респондентов отнеслись к этому положительно. Еще 21% имеют нейтральное восприятие этого, а 5% не смогли сформулировать свое мнение.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).