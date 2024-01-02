СМИ: почти все "Леопарды", поставленные Украине, вышли из строя

Из 18 танков Leopard-2A6, поставленных Германией Украине, лишь небольшая часть остается боеспособной, поэтому эксперт партии "зеленых" по военному бюджету Себастиан Шефер (Sebastian Schäfer) призвал без промедления принять меры для их ремонта. "К сожалению, приходится констатировать, что лишь очень небольшая часть поставленных Украине танков остается годной к боевым действиям. Ремонт длится очень долго, потому что на ремонтном заводе в Литве не хватает комплектующих", - цитирует во вторник, 2 января, агентство dpa, письмо Шефера, направленное оборонным концернам Rheinmetall и KMW в конце 2023 года.