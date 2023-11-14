СМИ: почти 5000 человек стали жертвами противопехотных мир в 2022-м

Почти 5000 человек стали жертвами противопехотных мин в 2022-м году, говорится в новом отчете Международного движения за запрещение противопехотных мин. Около четверти из них — дети.

Согласно докладу, только в прошлом году от разрыва пехотных мин умер 1661 человек. Еще 3015 — получили ранения.

Оттавский договор или, как его еще называют, Конвенция о запрете противопехотных мин, был подписан уже более двух десятилетий назад, с тех пор к нему присоединились 164 государства. Последними, в 2017 году, это сделали Палестина и Шри-Ланка. Тем не менее этот тип вооружений до сих пор часто используется в боевых действиях.

Авторы отчета изучили ситуацию в 49 странах мира и пришли к выводу, что в 2022-м наибольшее число жертв противопехотных мин пришлось на Сирию (834) и Украину (608). Причем из-за полномасштабной войны с Россией на территории последней количество погибших и раненых по этой причине увеличилось в десять раз по сравнению с 2021 годом.