СМИ: почему Ирландия заняла более жесткую позицию в отношении Израиля, чем другие европейские страны?

Как и во всей Европе, в Ирландии с ужасом наблюдают за тем, как в Газе гибнут тысячи людей, зная, что среди них, скорее всего, есть и граждане этой страны.
Ирлдандскую общественность вверг в шок случай с Эмили Хэнд - восьмилетней девочкой, которая, как считалось, была убита террористами ХАМАС в одном из кибуцев во время нападения 7 октября.
Отцу сообщили о её гибели, но, как показали анализы ДНК, тела его дочери не было среди найденных останков. Появилась информация о том, что Эмили жива и находится в заложниках в Газе. Ирландское правительство поставило перед собой задачу добиться освобождения ребёнка.
В то время как многие европейские лидеры аккуратничают в выражениях или вовсе не решаются критиковать Израиль за бомбардировки анклава, ирландские высокпоставленные лица заняли заметно более жёсткую позицию.
Премьер-министр страны Лео Варадкар неоднократно осуждал массовое убийство боевиками ХАМАС 1400 человек в Израиле, но в то же время говорил, что ответные действия ЦАХАЛ в Газе напоминают "нечто приближённое к мести".
Выступая в четверг в Париже на международной конференции, посвящённой вопросу помощи Газе, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон, Варадкар заявил, что несоблюдение гуманитарного права "не может не иметь последствий".
Президент Ирландии Майкл Хиггинс обвинил правительство Биньямина Нетаньяху в подрыве международных норм в области прав человека.
"Заранее объявлять о том, что вы нарушите международное право, и делать это в отношении ни в чем не повинного населения - это идёт в разрез существующему со времён Второй мировой войны кодексу о защите гражданского населения," - заявил Хиггинс в середине октября, во время авиаударов , наносимых Израилем по Газе.
Его высказывания подверг критике израильский посол в Дублине Дана Эрлих, которая обвинила его в дезинформации и предположила, что мнение Ирландии об Израиле сложено из неосознанных антиизраильских предубеждений.
Другой израильский дипломат в Дублине написал на своей странице на сайте X: "Ирландия задаётся вопросом: кто финансировал строительство туннелей террористов? Краткая инструкция: 1. Найдите зеркало 2. Направьте его на себя 3. Вуаля".После он уточнил, что имел ввиду то, как террористы снабжаются за счёт гуманитарной помощи, а позже пост удалил.
Хиггинс также критиковал председателя Комиссии ЕС Урсулу фон дер Ляйен, которая, по его словам, была "безрассудна" в своей первоначальной произраильской реакции на вспыхнувший конфликт.
Он по-прежнему призывает к гуманитарному прекращению огня и к подтверждению международными независимыми организациями данных о жертвах среди палестинцев, которые в настоящее время приводит только министерство здравоохранения, контролируемое группировкой ХАМАС.
Почему же ирландские политики выбиваются из общего ряда европейских официальных лиц, которые в целом придерживаются единого мнения?