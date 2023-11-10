СМИ: почему Ирландия заняла более жесткую позицию в отношении Израиля, чем другие европейские страны?

Как и во всей Европе, в Ирландии с ужасом наблюдают за тем, как в Газе гибнут тысячи людей, зная, что среди них, скорее всего, есть и граждане этой страны.

Ирлдандскую общественность вверг в шок случай с Эмили Хэнд - восьмилетней девочкой, которая, как считалось, была убита террористами ХАМАС в одном из кибуцев во время нападения 7 октября.



Отцу сообщили о её гибели, но, как показали анализы ДНК, тела его дочери не было среди найденных останков. Появилась информация о том, что Эмили жива и находится в заложниках в Газе. Ирландское правительство поставило перед собой задачу добиться освобождения ребёнка.