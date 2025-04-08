СМИ: Пентагон рассматривает предложение о выводе 10 тысяч солдат из Восточной Европы

По словам источников, если Пентагон примет это предложение, это усугубит опасения, что Соединенные Штаты отказываются от своих давних союзников в Европе, которые рассматривают Россию как растущую угрозу.

В настоящее время рассматриваемые подразделения для вывода являются частью 20 000 военнослужащих, которых еще администрация Джо Байдена направила в Европу в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной, после вторжения в нее РФ.

Конкретные цифры по выводу контингента еще обсуждаются, но предложение может предусматривать вывод до половины сил США, отправленных при Байдене.