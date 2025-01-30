СМИ: На рухнувшем в США лайнере были бывшие российские фигуристы

Спортивный агент Ари Закарян сообщил „Матч ТВ“, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. „Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Там были хорошие знакомые“, - сказал Закарян. В разговоре с РИА „Новости“ он сообщил, что на борту самолета были фигуристы и тренеры, в том числе „экс-российские специалисты“.