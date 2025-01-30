СМИ: На рухнувшем в США лайнере были бывшие российские фигуристы

Спортивный агент Ари Закарян сообщил „Матч ТВ“, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. „Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Там были хорошие знакомые“, - сказал Закарян. В разговоре с РИА „Новости“ он сообщил, что на борту самолета были фигуристы и тренеры, в том числе „экс-российские специалисты“.
Сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим, выступающий за сборную США по фигурному катанию, предположительно, тоже находился на борту самолета, сообщил Telegram-канал Shot. 24-летний Максим выступал в последнее время за сборную США, на прошедшем чемпионате занял четвертое место.
Сообщение посольства России в США
Американский фигурист Люк Ванг подтвердил, что среди пассажиров самолета были тренеры и фигуристы сборной США. По словам Ванга, на борту было несколько спортсменов из Национальной команды развития - программы подготовки лучших молодых фигуристов.
Пассажирским рейсом летели как минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров, сообщил РИА „Новости“ американский фигурист Джон Маравилла. Имен он не назвал.
Тренерская работа в США
Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов выступали в паре в составе сборной СССР, а затем - России. В 1994 году они победили на чемпионате мира. Шишкова и Наумов уже давно работали тренерами в США.
Потерпевший катастрофу самолет летел в Вашингтон из Уичито (Канзас), где с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию. Всего на борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту военного вертолета - три члена экипажа. После катастрофы и воды достали не менее 18 тел погибших.
Первоначально сообщалось о четырех выживших в авиакатастрофе, но теперь стало известно, что все пассажиры и члены экипажа - в общей сложности 64 человека - погибли.