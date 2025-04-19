СМИ: Молдова стала объектом кампании сети РФ „Матрёшка“

Так, в одном из фейковых видео, приписываемом французской госслужбе по борьбе с дезинформацией VIGINUM, утверждается, что на „пропаганду в пользу Майи Санду в TikTok“ якобы тратилось по 1 млн долларов (879 тыс. евро) ежедневно.

По его данным, в соцсетях X и Bluesky распространяются ролики, выдаваемые за контент мировых СМИ, госслужб и университетов. В видео утверждается, что президент Молдовы Майя Санду победила на выборах за счет пропагандистских кампаний и занимается репрессиями против оппонентов.

Российская сеть по распространению дезинформации „Матрёшка“ впервые проводит кампанию, нацеленную на Молдову. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщило издание The Insider со ссылкой на проект „Блокировщик ботов“ (antibot4navalny).

В рамках кампании „Матрёшки“ выпущены десять различных роликов (четыре из них выдаются за контент известных медиа, шесть - за выступления университетских профессоров). Эксперты также обнаружили „фото“ одной обложки, приписываемой La Tribune.

Кроме того, утверждается, что при Санду „нетрадиционные“ ценности в Молдове вытеснят „традиционные“.

В другом ролике, который подан как выступление „профессора“ одного из французских университетов, Санду обвиняют в репрессиях на фоне ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

Между тем сама Санду подчеркивает, что Кремль во время выборов в парламент 28 сентября может попробовать сменить руководство Молдовы и затем использовать ее против Украины.

„Мы видели это беспрецедентное вмешательство в прошлом году, и вполне очевидно, что и в этом году она (Москва. - Ред.) будет пытаться повлиять на результат выборов“, - привела слова президента Молдовы „Европейская правда“.

У Кишинева - соглашение о безопасности с ЕС

Молдова - кандидат на вступление в Евросоюз. В мае 2024 года она подписала соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Евросоюзом.