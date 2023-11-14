СМИ: мир отстает по 41 из 42 индикаторов климатической политики

Для того чтобы удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°C, которое учёные считают критическим, к 2030 году необходимо существенно сократить выбросы углекислого газа. Сделать это пообещали почти двести государств, в том числе Россия, в 2021 году.

Спустя два года нужного темпа страны достигли лишь по одному показателю – росту продаж электромобилей (в 2022 году они составили 10% от всех проданных автомобилей). По шести направлениям мир движется в обратную сторону. Например, увеличивается финансирование проектов по добыче полезных ископаемых, количество поездок на личном транспорте и объём выброшенной еды.

Повышение глобальной температуры увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений – наводнений, засух, лесных пожаров, штормов, волн холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.