СМИ: Мальта оказалась единственной страной, устроившей во главе ОБСЕ и Россию, и США

Кандидатура была единогласно выдвинута в понедельник постоянным советом ОБСЕ. Организацию должна была возглавить Эстония, но ее кандидатуру заблокировали Россия и Белоруссия на прошлой неделе.

"Также были выдвинуты кандидаты Австрии и государств Средней Азии, но Мальта была единственной, кто получил единодушное одобрение всех государств", - сообщила газета Times of Malta со ссылкой на анонимные дипломатические источники.

Один из них отметил, что ОБСЕ остается одной из последних организаций, которые могут свести вместе Восток и Запад, и Мальта пользуется хорошей репутацией у обоих. "Хотя Мальта является членом ЕС, она не входит в НАТО, является сейчас членом Совета Безопасности ООН и уважается за позицию, которую она заняла по войне в Украине и секторе Газа. Поэтому назначение Мальты было хорошим компромиссом для всех", - добавил источник.

В 2025 году Мальта также в четвертый раз станет страной-председателем в Совете ЕС, отметило издание.