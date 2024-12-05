СМИ: Мальта аннулировала визу Захаровой из-за стран Балтии

Мальта аннулировала визу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой перед встречей Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) 5-6 декабря в Валлетте. МИД Мальты связал решение с запретом Захаровой на въезд в страну, передало в среду, 4 декабря, агентство dpa.
Изначально в отношении Захаровой было сделано исключение. Однако правовые нормы ЕС предусматривает, что страны-члены сообщества могут оспорить выдачу виз. По информации из дипломатических кругов, три страны - Эстония, Латвия и Литва - выступили с возражением против сделанного исключения. Они обосновали это тем, что в прошлом году Россия заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ.
В Москве назвали решение „беспрецедентным“
В Москве с раздражением отреагировали на решение Мальты. „Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“, - заявили в МИД РФ.
Там добавили, что в ходе встречи в Валлетте „особое внимание будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД“.
Сама Захарова назвала решение кознями „западной гидры“.
Представитель МИД РФ с февраля 2022 года находится в санкционном списке ЕС.