СМИ: Команда Трампа провела тайные переговоры с Тимошенко

Трамп требует проведения выборов в Украине

В последние недели Трамп неоднократно требовал проведения президентских выборов в Украине. Его команда при этом уверена, что Зеленский потеряет голоса избирателей из-за усталости от войны и недовольства коррупцией. „Прекрасно говорить: вы знаете, мы не можем провести выборы. Но выборы провести пора, так же, как пора разобраться, что случилось со всеми этими деньгами. Потому что он (Зеленский - Ред.) сделал заявление, что половина денег, он не знает, где они, или что-то вроде того“, - заявил Трамп, в частности, 19 февраля в Майами. Кроме того, глава Белого дома назвал украинского президента „диктатором без выборов“.