СМИ: Евросоюз решил и дальше переводить палестинцам деньги

9 октября была начата "срочная проверка" с целью убедиться, что финансовая помощь Евросоюза на нужды развития не попадет в руки ХАМАС, группировки, признанной блоком террористической. За два дня до этого боевики из Газы убили 1200 человек и похитили еще 240 в результате серии нападений на израильские поселения близ границы с сектором.

Из 119 проверенных ЕС контрактов на общую сумму 331 млн евро 88% были одобрены для будущих платежей.

"Наш анализ не выявил на данном этапе нарушений контрактных обязательств, и поэтому мы продолжим реализацию нашего текущего портфеля помощи Евросоюза Палестине", - заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

Во вторник в беседе с Euronews посол Палестинской автономии в ЕС приветствовал это решение. Абдельрахим Альфарра заявил, что блок не выплачивал деньги Палестинской автономии с момента нападения ХАМАСа 7 октября. "Палестинцам нужны эти деньги, чтобы выжить, - сказал он.