Словакия укрепляет границу с Венгрией

"Если сравнить цифры, то за десять месяцев 2023 года в Словакию въехали 46 тысяч нелегальных мигрантов. Они прибыли свободно, почти как на экскурсию. На границе к этому никто не был готов. Их никто не проверял. Они пересекли пограничные посты, постучали в дверь ближайшего отделения полиции, где им в нарушение закона выдали какие-то документы, а затем либо двинулись по Словакии, либо дальше в Европу. Я очень высоко ценю то, что Министерство внутренних дел сделало одним из своих приоритетов обеспечение всех барьеров для нелегальной миграции, и поэтому я в равной степени приветствую новость о том, что у меня будет возможность видеться как с полицией, так и с солдатами, задействованными на местах сегодня вечером. МВД при взаимодействии с вооруженными силами собирается разместить достаточно крупные силы и технику практически на всей зелёной границе с Венгрией".