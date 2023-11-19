Словакия против включения ядерного топлива в санкции по РФ

В настоящее время операторы АЭС западного дизайна активно уходят от закупок урана из РФ, из-за чего объем его поставок в ЕС в 2022 году упал на 16% год к году. В "Росатоме" заявили, что снижение объемов поставок может быть связано с графиком поставки и рыночными ценами на продукцию, пишут в издании.
Как сказал Юрай Бланар, Братислава не будет блокировать 12-й пакет санкций ЕС, если в нем не будет ограничений по поставкам ядерного топлива из России. В то же время дипломат выразил сомнение в эффективности антивоенных санкций Запада. "Россию не остановили 11 пакетов санкций, а экономика ЕС движется по направлению к рецессии", - напомнил он, добавив, что в Словакии вследствие санкций повысились цены на продукты питания и топливо.
Глава МИД Словакии о помощи Украине
Что касается помощи Украине, то Бланар заверил, что его партия "Направление - социальная демократия", ставшая после недавних парламентских выборов крупнейшей силой в правящей коалиции, исполнит предвыборное обещание свернуть военную помощь Киеву. Однако Словакия будет поддерживать Украину и дальше невоенным путем, добавил дипломат. В этой связи он упомянул предложение профинансировать для ВСУ две системы по разминированию "Божена-4", которые предполагается использовать в Херсонской области.
К тому же, его партия готова при определенных условиях поддержать программу финансовой помощи ЕС Украине на ближайшие четыре года в размере 50 млрд евро, заявил Бланар. "Партия "Направление - социальная демократия" готова к такой дискуссии, но только так, чтобы эти средства пошли на определенные цели, а не пропали в коррупционном пространстве этой страны (Украины)", - предупредил он.
Одним из условий для поддержки его партией программы финансовой помощи ЕС Украине глава МИД Словакии назвал отсутствие негативных последствий для словацких фермеров, которые страдают от конкуренции их товаров с дешевой сельскохозяйственной продукцией из Украины. В то же время Бланар потребовал, чтобы словацкие компании могли принять участие в работе по послевоенному восстановлению Украины.