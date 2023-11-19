Словакия против включения ядерного топлива в санкции по РФ

В настоящее время операторы АЭС западного дизайна активно уходят от закупок урана из РФ, из-за чего объем его поставок в ЕС в 2022 году упал на 16% год к году. В "Росатоме" заявили, что снижение объемов поставок может быть связано с графиком поставки и рыночными ценами на продукцию, пишут в издании.

Как сказал Юрай Бланар, Братислава не будет блокировать 12-й пакет санкций ЕС, если в нем не будет ограничений по поставкам ядерного топлива из России. В то же время дипломат выразил сомнение в эффективности антивоенных санкций Запада. "Россию не остановили 11 пакетов санкций, а экономика ЕС движется по направлению к рецессии", - напомнил он, добавив, что в Словакии вследствие санкций повысились цены на продукты питания и топливо.

Глава МИД Словакии о помощи Украине