Словакия обсуждает с Баку поставки газа через Украину

Ранее SPP и ее компания - оператор газовых сетей Eustream AS, а также венгерская MOL Hungarian Oil and Gas Plc., торговые ассоциации и крупные промышленные потребители из Австрии и Италии призвали президента Украины Владимира Зеленского разрешить продолжить поставки через Украину на нынешнем уровне в 15 млн кубометров в год, следует из публикации.

Украина выступает против поставок российского газа через свою территорию в любом виде. В свою очередь президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность передачи контроля над транспортировкой газа через Украину европейским компаниям, заявил, что у „Газпрома“ контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года“. „И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая“, - добавил Путин. При этом он исключил возможность продлить контракт на транзит газа через Украину „за три-четыре дня“ до его истечения.