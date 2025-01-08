"Слишком много цензуры". Цукерберг пошел по стопам Маска и отменил фактчекинг на платформах Meta

Джоэл Каплан, который теперь отвечает за глобальную политику Meta, написал, что доверие компании независимым модераторам основывалось на благих намерениях, но зашло слишком далеко, и цензуре подвергается слишком много безобидного контента.

Теперь в Facebook, Instagram и Threads, входящих в корпорацию Meta, будет действовать система community notes, аналогичная той, что уже существует в X, бывшем твиттере. Проверка точности постов будет оставлена на усмотрение пользователей, которые смогут добавлять к спорным высказываниям примечания, расширяющие контекст и разъясняющие, где автор может быть не прав. Примечания можно будет оценивать.