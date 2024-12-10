Сирийская армия (неудачное название для этой солянки) не просто оставила позиции — она в основном просто сбежала, никому ничего не сказав, хотя перевес сил был в её пользу.

С другой стороны, если ситуация в Сирии останется неразрешённой, то попытка действовать ограниченным количеством войск может привести к затяжной и невыгодной борьбе. В общем, даже если ввести полноценный российский контингент после такого развала фронта, можно увязнуть в изнурительных боях без гарантий победоносного наступления.

Reuters: Падение президента Сирии Башара Асада подчеркивает слабость России и её неспособность вести войну на два фронта, заявило в воскресенье Министерство иностранных дел Украины.