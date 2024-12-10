Следующий шаг Турции

Сирийская армия (неудачное название для этой солянки) не просто оставила позиции — она в основном просто сбежала, никому ничего не сказав, хотя перевес сил был в её пользу.
С другой стороны, если ситуация в Сирии останется неразрешённой, то попытка действовать ограниченным количеством войск может привести к затяжной и невыгодной борьбе. В общем, даже если ввести полноценный российский контингент после такого развала фронта, можно увязнуть в изнурительных боях без гарантий победоносного наступления.
Reuters: Падение президента Сирии Башара Асада подчеркивает слабость России и её неспособность вести войну на два фронта, заявило в воскресенье Министерство иностранных дел Украины.
Россия поддерживала правительство Асада, нанося авиаудары по объектам оппозиции с 2015 года и действуя с двух баз на сирийской территории. Но 33-месячное вторжение Москвы в Украину истощило значительные военные ресурсы.
„События в Сирии демонстрируют слабость путинского режима, который не способен воевать на два фронта и бросает своих ближайших союзников ради продолжения агрессии против Украины“, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
Ранее Россия заявила, что президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, отдав приказ о мирной передаче власти, но не сообщила, где он сейчас находится и планируют ли российские военные оставаться в Сирии.
Главное управление разведки Украины, разместившее сообщение в мессенджере Telegram, заявило, что российские силы в Сирии „вывели свои военные корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад разрешил Москве использовать в качестве платы за его безопасность“.
Сообщается, что в воскресенье из Тартуса были выведены фрегат „Адмирал Григорович“ и грузовое судно „Инженер Трубин“, а российские самолёты вывезли „остатки оружия и военной техники“ с авиабазы Хмеймим.
ГУР не предоставило никаких доказательств своих утверждений, а Reuters не сразу смогло проверить ситуацию.
В выходные российские военные блогеры предупредили, что обе базы и само присутствие Москвы на Ближнем Востоке находятся под угрозой со стороны повстанцев.
Как военные, так и гражданские суда загружаются военным оборудованием. Москва намерена доставить оружие в порт Новороссийска.
Известно, что рыболовецкое судно доставило из порта Латакия (Сирия) партию оружия и военного снаряжения в нейтральные воды, где оно было перегружено на гражданский балкер BLOOM (IMO 9104158, MMSI 341922001). Груз должен был быть доставлен в порт Новороссийска.
В настоящее время Россия имеет в Сирии системы ПВО, ракеты, военную технику, боеприпасы и до 2 500 военнослужащих. Для эвакуации потребуется использовать пролив Босфор как кратчайший путь в Россию.
Если Россия договорится с Анкарой об использовании проливов, это будет грубым нарушением Турцией Конвенции Монтрё о перевозке военных грузов через проливы.
Теперь последнее слово за Эрдоганом. На чью сторону он встанет?