Следующий шаг Путина? Как страны Балтии пытаются обезопасить себя

„Никто в здравом уме не хотел бы думать, что новая война в Европе не за горами. Но реальность такова, что все больше европейских представителей разведки говорят нам об этом… Будь то через три года, пять лет или десять лет — они говорят, что представление о том, что мир в Европе продлится вечно, теперь осталось в прошлом“.