"Следующий год будет сложнее". Генерал ВСУ Тарнавский рассказал Би-би-си о ситуации на фронте

"На сегодняшний день она имеет точные логистические результаты. Не стоит забывать, что мы противостоим одной из сильнейших армий, у которой есть свои ресурсы. Широкомасштабное вторжение российского агрессора продолжается уже почти два года, и почти все аналитики прогнозировали, что мы не сможем противостоять. А если сможем, то не больше месяца или двух. А то, что враг до сих пор не достиг заявленных целей, это уже значительный успех украинского народа и его армии", – сказал генерал Би-би-си.