Следствие склонно считать наезд в Мюнхене терактом

Предполагаемый преступник находился в Германии легально

Йоахим Херрман опроверг первоначально распространенные сообщения о том, что предполагаемый преступник являлся нелегальным беженцем, неоднократно судимым за кражи в магазине, и что его должны были выслать из Германии. По словам главы земельного МВД, афганец находился на территории ФРГ легально с 2016 года, работал детективом в магазине, несколько раз выступал на заседаниях судов как свидетель и потому фигурировал в судебных протоколах.