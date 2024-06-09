2024.06.09 16:00

Скончался глава организации „Репортеры без границ“ Делуар

 
Deutsche Welle
zvake
zvake
ФОТО: Shutterstock

Умершему в результате болезни французскому журналисту Кристофу Делуару было 53 года. Он руководил „Репортерами без границ“ на протяжении 12 лет.

Глава международной организации „Репортеры без границ“ (RSF) Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте RSF в субботу, 8 июня. Отмечается, что Делуар скончался в результате „непродолжительной тяжелой болезни“.

„Мы потрясены, ошеломлены и полны боли в связи с его кончиной“, - заявила Аня Остерхаус (Anja Osterhaus), управляющий директор германского отделения „Репортеров без границ“. Она напомнила, что Кристоф Делуар руководил организацией в течение 12 лет. „Мы глубоко признательные ему за его неустанную приверженность свободе прессы“, - добавила она.

Кристоф Делуар возглавлял организацию „Репортеры без границ“ с 2012 года. В 2018-м он основал Форум информации и демократии, который выступал за верховенство закона и свободную прессу как основу любой демократии.

„Репортеры без границ“ - международная неправительственная организация. Ее миссия - защищать свободу прессы, журналистов и пользователей интернета во всем мире.

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Источник
Deutsche Welle
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