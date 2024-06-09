Скончался глава организации „Репортеры без границ“ Делуар

Глава международной организации „Репортеры без границ“ (RSF) Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте RSF в субботу, 8 июня. Отмечается, что Делуар скончался в результате „непродолжительной тяжелой болезни“.

„Мы потрясены, ошеломлены и полны боли в связи с его кончиной“, - заявила Аня Остерхаус (Anja Osterhaus), управляющий директор германского отделения „Репортеров без границ“. Она напомнила, что Кристоф Делуар руководил организацией в течение 12 лет. „Мы глубоко признательные ему за его неустанную приверженность свободе прессы“, - добавила она.