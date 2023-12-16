В возрасте 86 лет скончался эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом в субботу, 16 декабря, "с большой печалью и болью" сообщила канцелярия эмира в эфире государственного телевидения. Ранее регулярный телевизионный эфир был прерван чтением аятов из Корана, что в странах Персидского залива обычно случается в случае смерти одного из членов правящей династии.

Престолонаследник - 83-летний сводный брат эмира

В конце ноября шейх Наваф был госпитализирован из-за необходимости неотложной медицинской помощи. Наследовать престол должен 83-летний брат покойного шейха принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

16-й эмир Кувейта правил государством Персидского залива в течение трех лет, вступив на трон в сентябре 2020 года после смерти своего 91-летнего сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего эмират с 2006 года по 2020 год. Он был назначен наследным принцем с 2006 года указом шейха Сабаха.