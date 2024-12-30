Скончался Джимми Картер: худший президент США и лучший экс-президент

Во внешней политике Картера нередко сопровождали удачи. Самая большая из них - Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года между Израилем и Египтом. После длительных секретных переговоров мирный договор между двумя странами подписали премьер-министр Израиля Менахем Бегин и президент Египта Анвар Садат. Документ действует до сих пор, а Картер таким образом „установил высокие стандарты, на которые политики равняются до сих пор“, отмечает Рассел Райли из Университета Вирджинии.

До сих пор не потеряли значения и решения Картера в связи с вводом советских войск в Афганистан. В 1980 году он провозгласил так называемую „доктрину Картера“: согласно этой внешнеполитической программе, попытки каких-либо внешних сил получить контроль над регионом Персидского залива будут рассматриваться как посягательство на жизненно важные интересы США и будут отражены любыми необходимыми средствами, в том числе военной силой. Кроме того, в ответ на советское вторжение американские военные приступили к обучению и снабжению оружием афганской вооруженной оппозиции. Позднее часть этого оружия была применена уже против американцев.